Siirt’ten ülke ekonomisine 300 milyon dolar Türkiye’nin tek izabe tesisi, ülkeye 300 milyon dolar bıraktı

Siirt’te, 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye’nin ilk cevherden çinko izabe tesisinde üretime devam ediliyor.

Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde TürkKatar ortaklığıyla kurulan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretmeye devam ediyor. Tesisle ülke ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayacak.

Ülkenin tamamen dışa bağımlı olduğu çinko ihtiyacının yaklaşık yarısının bu tesiste üretileceğini dile getiren Lineer Metal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman, Türkiye'deki en büyük bakır yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağı söyledi.

Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Baydarman, “3 aydır yaptığımız üretimler artık depolarımız doldurdu. Külçe basım ve satım işlemlerini inşallah bu ay içinde başlıyoruz. Şuanda ilk etap olan yıllık 50 bin ton kapasiteli izabe tesisindeyiz. Aynı zamanda arkadaşlarımız kurulumlara devam ediyor. Yılsonunda inşallah ulaşacağımız yıllık 90 bin ton kapasiteye ulaşmış olacağız. Türkiye’nin çinko ihtiyacı yıllık 300 bin ton civarında rakamlara ulaşıyor. Bu da ithalatımızda ülke ekonomisine olan etkisi yaklaşık 1.2 milyon dolar civarında oluyor. Bizde bu noktada en azından ithalatı bir noktada keseceğimiz bir tesisi ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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