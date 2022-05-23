Siirt’te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te 5 yaşındaki çocuk kuzeninin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt’in Pervari ilçesi Tuzcular köyü Karabayır mezrasında meydana geldi. 5 yaşındaki B.G. adlı çocuk, kuzeni N.G.'nin kullandığı aracın altında kalması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.