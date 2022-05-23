Siirt'te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi.

Siirt Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler, hafta sonu Şirvan ilçesindeki Bacavan Yaylası'nda düzenlenen doğa çekiminde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntüledi. 2 yıldır Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde görev yapan fotoğrafçılık kursu öğretmeni Nurten Kol, “Doğa çekimi sırasında dere kenarında öğrencilerim tarafından semender fark edildi ve hemen öğrencilerim tarafından semender fotoğraflanıp videoya çekildi. Başta tam olarak türünün ne olduğuna karar veremedik ancak öğrencilerim tarafından çekilen fotoğraf ve videolara daha sonra bakınca araştırdık ve nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettik. Siirt doğası zengin ve çeşitli bu tür etkinlikleri yaptıkça farklılıkları keşfedeceğimize eminim” dedi.

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