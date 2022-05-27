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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te TOKİ konutlarının yapımına başlandı

İHA

Siirt’te TOKİ konutlarının yapımına başlandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde TOKİ konutlarının inşaat çalışmalarına başlandı.
Konutların yapımını üstlenen Kurtalan merkezli firma sahibi Adil Uyanık, dar gelirli aileler için yapılacak olan konutların verilen tarihte teslim edileceğini, ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Kurtalan ilçesinde yapılacak olan 79 adet konutun inşaatı ile altyapısı ve çevre düzenlemesine ait yapım işi başladığını belirten iş insanı Adil Uyanık, vatandaşların ve ilçenin ihtiyacı haline gelen toplu konutun inşasının başlamasının sevincini yaşadıklarını söyledi.
İlçede yapılacak olan büyük yatırım ile ilçenin çehresini değiştirerek vatandaşlara en iyi, en güzel hizmet olan konutların yapım işine başladıklarını dile getiren Uyanık, “Allah nasip etti buranın ihalesini de biz aldık. 79 konutta burada yapacağız. Bunun 48 tanesi 2+1'dir. 31 tanesi de 3+1'dir. Burada 2 tanede iş merkez var. Buraya TOKİ’nin yapılmasıyla güzel hizmetler gelecek. Doğalgaz bu bölgede yoktur. TOKİ’nin buraya yapılmasıyla buralara doğalgaz gelecek, okullar yapılacak. TOKİ'den dar gelirli insanlar faydalanacak. Türkiye'de TOKİ’nin yaptığı binalar sağlam yapılar. Bizim örnek ilçede yaptığımız 110 konut bölgede hemen hemen örnek seçilen yapıdırlar. Allah göstermesin çok büyük depremlere dayanıklıdırlar. Özelliklede bizim bölgede ihtiyaç duyulan konutların bir nebze olsun kiraların düşmesinde, binaların maliyetinin düşmesinde fayda olacaktır. Allah devletimize zeval vermesin ve dileğim bu projelerin devamıdır” dedi.

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