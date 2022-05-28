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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baykan Kaymakamı Bağlı’dan, engelli gence akülü araç

İHA

Baykan Kaymakamı Bağlı’dan, engelli gence akülü araç

Siirt'in Baykan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı, Hüseyin Aydın’ın akülü araç isteğini yerine getirdi.
Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinde yaşayan bedensel engelli Aydın, bir yakını aracılığı ile ulaştığı Baykan Kaymakamı Bağlı’dan akülü araç talebinde bulundu. Talebe olumlu yanıt veren Bağlı, temin ettiği akülü aracı evinde ziyaret ettiği Aydın’a teslim etti. Engellilerin mutlu olması sadece ailelerin değil, devletin temsilcileri için de çok önemli olduğunu dile getiren Kaymakam Bağlı, “Tüm çalışmalarda onların hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için gayret ediyoruz. Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.
Ailenin sorunlarını dinleyen Bağlı, çocuklarla sohbet etti.

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