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Siirt’te 2 milyon 600 bin lira tutarında 26 proje hayata geçiriliyor

İHA

Siirt’te 2 milyon 600 bin lira tutarında 26 proje hayata geçiriliyor

Uzman Eller Projesi çerçevesinde Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2 milyon 600 lira tutarında 26 proje hayata geçiriliyor.
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan 26 adet proje Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve başvuru sahiplerinin sözleşmeleri imzalamasıyla hayata geçirilmeye başladı. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uzman Eller projesi çerçevesinde toplam 26 projenin kabul edilerek onaylanıp bakanlığa gönderildiği, gönderilen projelerin tamamının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtildi. Açıklamada, “Başvuruları onaylanan toplam 26 projenin 23 adedi hayvancılık, 3 adedi ise bitkisel üretime yönelik projeler olup, proje başına 100 bin lira ve toplamda ise 2 milyon 600 bin lira hibe desteği ödemesi yapılacaktır. Uzman Eller Projesi çerçevesinde; 11 adet proje Eruh'ta 7 adet proje Kurtalan'da, 2 adet Tillo'da, 1 adet Şirvan'da, 1 adet Pervari'de 2 adet Baykan'da, 2 adet merkezde uygulanacaktır” denildi.

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