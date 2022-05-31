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Siirt’te doktor balıklar şifa dağıtıyor Siirt’in Balıklı Göl’ü şifa dağıtıyor

İHA

Siirt’te doktor balıklar şifa dağıtıyor Siirt’in Balıklı Göl’ü şifa dağıtıyor

– Siirt’te vatandaşlar, Kurtalan ilçesinde bulunan, 800 yıllık olduğu ve bazı hastalıklara iyi geldiği ileri sürülen ‘Balıklı Göl’ün turizme kazandırılmasını istiyor.
Kurtalan ilçesi Oyuktaş köyüne bağlı Yeşilyurt mezrasında bulunan ve yöre halkının iddiasına göre, 800 yıllık olduğu belirtilen “Balıklı Göl”, cilt hastalığına iyi geliyor. Yöre halkı ve ziyarete gelen vatandaşlar, gölün bölge turizmine kazandırılması çağrısında bulundu. Mantar, sedef, egzama ve romatizmal hastalıklara iyi geldiğini duydukları için Balıklı Göl’ü ziyarete geldiklerini belirten vatandaşlardan Servet Göregen, ayaklarını gölün içine soktuklarını, balıkların hemen ayaklara dadanıp, mantarları ve ölü derileri kemirmeye başladıklarını söyledi. Bu saklı cennetin turizme kazandırılmasını istediğini ifade eden Göregen, “Balıklı Göl’ün balıkları muhteşem güzelliktedir. Şanlıurfa’da ne kadar balık varsa burada da balıkların aynı türü mevcut. Buranın turizme kazandırılması için yetkililere sesleniyoruz, gerekeni yapacaklarına inanıyoruz” dedi.
Mezra sakinlerinden Aslan Kavak, gölün kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise soğuk olduğunu söyledi. Balıklı gölün şifalı olduğunu dile getiren Kavak, “Bu köyde oturuyorum. Köyümüzde balıklı göl var. Balıklı gölün 800 yıllık bir tarihi var, doğal yapıdır. Suyu şifalıdır, herkesi buraya bekliyoruz. Turizme kazandırılması için devletin buraya destek vermesini istiyoruz. Şimdiye kadar hiçbir çalışma olmamış, buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Yunus Acet adlı vatandaş da “Burası Erzen balıklı göl. Doğal hali tamamıyla bozulmamış 800 yıllın üzerinde bir tarihi yapısı var. Gezi sonucu biz burayı fark ettik. Doğal bir yapı olarak gördük. Biz bu balıklı gölü de Şanlıurfa’daki balıklı gölü de daha önce görmüştük. Lakin orayı bir havuzun içine yapmışlardı buradaki ise tamamı ile doğal bir şekilde yapmışlar. 800 yıllık bir geçmişi var. Köylülerle konuştuğumuzda onlardan öğrendiğimiz kadarıyla Erzen şehrinin 16. yüzyıla kadar olduğunu da biliyoruz. Yetkililerden buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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