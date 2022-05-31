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Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan askerlerden 1'i getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.DHA-Flaş Haber Türkiye-Siirt

2022-05-31 16:28:29



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