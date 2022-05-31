Siirt kırsalında yola döşenen mayın patladı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı (2)

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SİİRT'E GETİRİLEN ASKER ŞEHİT OLDU

Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan 2 askerden jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Özcan'ın cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketine gönderilecek. (DHA)

Turan KOYUNCU/SİİRT,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2022-05-31 16:39:07



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