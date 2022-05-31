Siirt'te şehit asker için tören düzenlendi

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Siirt'in Pervari ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan askerin cenazesi, Siirt Havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir’e uğurlandı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köy ile Sarıyaprak köy yolunda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) timince tespit edildi. Mayına müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan’ın (29) naaşı, havalimanında düzenlenen törenle memleketi Balıkesir’e uğurlandı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Balıkesir’e uğurlanmak üzere dualarla uçağa taşındı. Törene 5 yaşındaki kızı Seval ve 3 yaşındaki oğlu Atilla ile katılan şehidin eşi Zehra Özcan, şehidin kıyafetlerine sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

Törene, şehidin yakınları, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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