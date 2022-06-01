Siirt kırsalında yola döşenen mayın patladı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Siirt´in Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu silah arkadaşıyla birlikte yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan için, Siirt Havalimanında tören düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, şehidin eşi Zehra Özcan, çocukları ve vatandaşlar katıldı.

Zehra Özcan, eşinin montuna sarılırken, Şehit Özcan´ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Eşinin tabutunun yanına gelerek ağıt yakan Zehra Özcan´ı Vali Osman Hacıbektaşoğlu teselli etmeye çalıştı. 2 çocuk babası şehit Ercan Özcan´ın özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından dua edildi. Ardından şehit Özcan´ın naaşı silah arkadaşlarının omuzunda askeri uçağa konularak, memleketi Balıkesir´e uğurlandı. (DHA)Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2022-06-01 00:00:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.