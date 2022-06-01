Traktör devrildi, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’in Tillo ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Cemil Eroğlu kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde bağ süren Cemil Eroğlu yönetimindeki traktör, arazinin engebeli olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Traktör şoförü Cemil Eroğlu, kazayı yara almadan atlatırken, traktörde maddi hasar meydana geldi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.