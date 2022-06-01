Siirtli çiftçilerin yılan tedirginliği

Siirt’in Eruh ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte bahçelerde ve tarlalarda yılan paniği yaşanıyor.

Hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen ilçe sakinlerinin birçoğu, zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti.

Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılanlar gördüklerini söyleyen ilçe sakinlerinden Ahmet Nas, zehirli olup olmadıklarını bilmedikleri için yılanlara zarar vermemeye önem gösterdiklerini dile getirdi.

Nas, “Bu yıl çetin bir kış geçirdik, sıcaklar da birden bastırdı. Tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük. Son bir haftadır çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanların akrep ve yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Biz de bu duruma alışık değiliz ve yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerin bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz” dedi.

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