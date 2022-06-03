Vali Hacıbektaşoğlu 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Hacıbektaşoğlu 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinde

İHA

Vali Hacıbektaşoğlu 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinde

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinin açılışını gerçekleştirdi.
Vali Hacıbektaşoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yılsonu sergi açılış programlarına katılarak sergilenen el emeği göz nuru ürünleri inceledi.
Kurumlar tarafından açılan kurslarda üretilen biçki dikiş, makrome, bijuteri, resim ve seramik gibi değişik alanlardaki eserlerden oluşan sergiyi gezen Vali Hacıbektaşoğlu, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, kursiyerleri ve usta öğreticileri yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Siirt Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Siirt’te hacı adaylarına seminer
YEREL HABERLER Siirt’te hacı adaylarına seminer
Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi ...
Bu ürün dünyada da ilgi görüyor, Siirt’te yetiştirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Bu ürün dünyada da ilgi görüyor, Siirt’te ...
Siirtli çiftçilerin yılan tedirginliği
YEREL HABERLER Siirtli çiftçilerin yılan tedirginliği
Siirt’te araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Siirt’te kadınlara kooperatifçilik eğitimi
YEREL HABERLER Siirt’te kadınlara kooperatifçilik eğitimi
Traktör devrildi, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Traktör devrildi, sürücüsü kazayı yara almadan ...
Siirt kırsalında yola döşenen mayın patladı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı (3)
YEREL HABERLER Siirt kırsalında yola döşenen mayın patladı: 1 asker ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.