Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı

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Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'in Baykan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Minibüstekilerin Irak'a inşaatta çalışmaya gittiği öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi yakınlarında meydana geldi. Irak'a inşaat işçisi götüren 04 AP 002 plakalı minibüs, sürücüsü M.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla hurdaya dönen minibüsten çıkarılan yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenler de aynı hastanenin morguna götürülürken, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Baykan Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2022-06-05 10:22:32



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