Çiftçilere gübreleme ve sulama eğitimi

Siirt’te çiftçilere, “Akıllı tarım uygulamaları ile gübreleme ve sulama” eğitimi verildi.

Gübreleme ile verim ve kalitede beklenen faydanın sağlanmasının temel unsuru doğru gübrenin doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere “Akıllı tarım uygulamaları ile gübreleme ve sulama” konulu eğitim verildi. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, gübre birimi çalışmaları hakkında brifing sunumu yapan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu’nun moderatörlüğünde Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şenbayram tarafından yapıldı.

Eğitime, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığından Tuncay Burhan, şube müdürleri, ilçe müdürleri, teknik personel, gübre bayileri ve çiftçiler katılım sağladı.

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