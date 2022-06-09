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Devlet destek verdi, çiftçiler şahlandı Çiftçilere 30 milyon liralık makine ekipman desteği sağlandı

İHA

Devlet destek verdi, çiftçiler şahlandı Çiftçilere 30 milyon liralık makine ekipman desteği sağlandı

Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 515 çiftçiye 30 milyon lira tutarında tarımsal alet ve ekipman verildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ana binası yanında düzenlenen makine ve ekipman dağıtımında hibe desteğinden yararlanan 515 üreticiye makine ekipmanları dağıtıldı. 2022 yılında kırsal kalkınma yatırımlarına rekor başvuru gerçekleştiğini dile getiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kırsal kalkınma yatırımlardan faydalanan tüm üreticilere, çiftçilere, yatırımcılara hayırlı olmasını diledi. Demirhan, “2022 yılında kırsal kalkınma yatırımları çerçevesinde 30 milyon tutarında 515 adet projemizi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 472 adet projeyle 14 milyon değerinde alet ekipman dağıtımını çiftçilerimize yüzde 50 hibe ile dağıtıyoruz. Arıcılık ve güneş enerjili sistemleri ile oluşan 6 adet projemiz 2 milyon tutarında. Ekonomik yatırımlar bunlar 5 adet büyük projelerimiz; hayvancılık, arıcılık özellikler güneş enerji sistemlerinden oluşmakta ve bunların tutarı 11 milyon lira. Bu yıl ilk defa ilimizde uygulanan ve tarımsal alanda eğitim görmüş gençlerimizi desteklediğimiz ve yüzde yüz hibeli olarak verdiğimiz uzman eller projesi ile 26 projemize 2 milyon 600 bin lira destek verdik. Sulama projeleri ile Siirt bu yıl 6 projeyle ve 1 milyon proje tutarıyla sulama projelerinde de 6 projemizi geçirmiş durumdayız. Bu yıl saydığım projelerle 515 proje ve 30 milyon tutarla kırsal kalkınma yatırımlarla Türkiye de ilk 20 içinde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl kırsal kalkınma yatırımlardan faydalanan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
İmkanlarının el vermemesinden dolayı geleneksel yöntemlerle tarım yaptığını dile getiren Mustafa Öneryıldız adlı çiftçi, devletin kendilerine hibe ettiği ekipmanlardan dolayı yeni aletlerle bağ bahçede çalışmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek yetkililere teşekkür etti. Öneryıldız, “20 senedir çiftçilik yapıyorum. Fıstık bahçelerimiz çoktur Allah’a şükür. Allah devletimizi kadim etsin. Devlet bize patpat verdi. Allah razı olsun” diye konuştu.
Çiftçilere alet ve ekipman dağıtım törenine Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk , kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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