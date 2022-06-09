Minik çocuklar üniversitede deneyim kazandı

Minik çocuklar, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarını ziyaret ederek parfüm ve kozmetik sektöründe kullanılan uçucu yağ üretimi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvarında bitki genetiği ve klonal bitki üretimi, kapalı ortamda yapay ışık altında bitki yetiştiriciliği, Bitki Koruma Bölümü Laboratuvarında kurutularak doğal şekliyle dondurulan böcekler ve lisans bitirme tez sunumuna katılarak farklı bilgiler deneyimledi.

Çocukların araştırma duygusunu geliştirmek amacıyla, bitkilerden koku üretiminde kullanılan uçucu yağ elde edilmesi, klonal bitki üretimi, lisans eğitim süreçleri ve kapalı ortamda yapay ışık altında bitkisel üretim konularında minik çocuklara küçük de olsa bilinç kazandırılması amaçlandı. Etkinlikte, kokuların nasıl elde edildiğini, nerelerde kullanıldığını kapalı ortamda nasıl bitki yetiştirildiği ve klonal bitki üretimi gibi bilgiler minik çocuklarla paylaşıldı. Çocuklara kısa bilgiler vererek çocukların bilime ve bitkisel üretime ilgisi çekildi.

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