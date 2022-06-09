TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kuzu ailesine başsağlığı dileğinde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu'nun annesinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve aile bireylerine başsağlığı dileğinde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ailenin acılarını paylaştı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek, başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu da kendilerini bu acı günde ziyaret ederek, acılarını paylaşan Hisarcıklıoğlu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindekilere teşekkür etti.

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