TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Siirt´te taziyeye katıldı



Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Baran ile Siirt'e gelerek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu'nun vefat eden annesi Macide Kuzu'nun (85) taziyesine katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberinde Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Baran ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu'nun annesi Macide Kuzu'nun vefatı nedeniyle kente geldi. Siirt Ensar Camii'ndeki taziye ziyaretinde, Hisarcıklıoğlu ve beraberindekilere Vali Osman Hacıbektaşoğlu da eşlik etti. Ziyaretin ardından Başkan Kuzu, bu acı günlerinde kendilerini ziyaret ederek, acılarını paylaşanlara teşekkür etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK

2022-06-09 19:36:58



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