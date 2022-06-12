Çayda boğulan Halime hemşire toprağa verildi, kaybolan meslektaşı aranıyor



Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düştüğü suda boğulan hemşire Halime Timurtaş, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Onu kurtarmak için suya giren ve kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bulunan Müküs Çayı'nda meydana geldi. Bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak için bölgeye gitti. Çay kenarında piknik yapan sağlıkçılardan hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş´ı gören arkadaşları da suya girip kurtarmak istedi. Suya giren bazı kişiler tarafından Halime Timurtaş çaydan çıkarılırken, o sırada çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Timurtaş´a kalp masajı yaptı. Timurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaya giren 5 kişi de vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Halime'ye ulaşmak için suya gören hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün gece Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Acı Günümüz. Siirt Pervari´de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime´yi çaydan çıkarmaya çalışanlardan hemşire Eyyüp Güneş kardeşimiz şu an kayıp. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vefat eden arkadaşımıza Allah´tan rahmet diliyorum. En büyük temennimiz ise, kayıp arkadaşımız Eyyüp´ü sağ salim aramızda görmek. Hepimize büyük geçmiş olsun" dedi.

Halime Timurtaş, sabah saatlerinde Siirt'te Şeyh Faraç Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zevye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarına AFAD, UMKE ve Van'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından devam ediliyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2022-06-12 11:52:31



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