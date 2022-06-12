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Haziran ayında yağmur sürprizi

İHA

Haziran ayında yağmur sürprizi

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Siirt’te yağmur yağdı.
Son birkaç haftadan beri hissedilen hava sıcaklığının 37 derecenin üzerine çıktığı Siirt’te yağmur yağdı. İkindi saatlerinde kent geneli olarak kısa süreli yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Kısa süreli yağan ve yerleri ıslatan yağmur azda olsa havanın kavurucu sıcağını azalttı.
Yağmur yağması vatandaşları sevindirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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