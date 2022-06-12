Siirt'te kuvvetli rüzgar; güneş enerji sistemi uçtu

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turan KOYUNCU/SİİRT,(DHA)-SİİRT'te etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi uçtu.

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kooperatifler Mahallesi 1715'inci Sokak'taki bir apartmanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi, kuvvetli rüzgarla birlikte yerinde sökülerek zemine düştü. Bina sakinleri, sistemin parçalarını toplayarak, sokaktan temizledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2022-06-12 16:56:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.