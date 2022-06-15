Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 5'inci gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 5'inci gün

DHA

Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 5'inci gün


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düşerek yaşamını yitiren hemşire Halime Timurtaş´ı kurtarmak isterken kaybolan meslektaşı Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları, 5´inci günde de devam ediyor.
Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkamak isterken dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları da onu kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı, ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Eyyüp Güneş için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı.
Güneş'i arama çalışmalarında, 5'inci güne girildi. Suyun debisinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen Bitlis ile Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı arama-kurtarma ile AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 135 kişilik ekiple su altı, su yüzeyi ve çay kenarında aramalar sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2022-06-15 11:45:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 5'inci gün/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 5'inci ...
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde
YEREL HABERLER Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları ...
Siirt’te araç takla attı: Sürücü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Siirt’te araç takla attı: Sürücü kazayı yara almadan ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, çayda kaybolan Eyüp Güneş’in ailesiyle görüştü
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, çayda kaybolan Eyüp ...
Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl ...
Siirt’te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
YEREL HABERLER Siirt’te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerini misafir etti
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerini ...
Siirt’te 112’yi arayıp büryan fiyatını sordular
YEREL HABERLER Siirt’te 112’yi arayıp büryan fiyatını sordular
Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 3'üncü gün
YEREL HABERLER Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 3'üncü ...
Siirt’te ambulans uçak 4 yaşındaki çocuk için havalandı
YEREL HABERLER Siirt’te ambulans uçak 4 yaşındaki çocuk için ...
Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı
YEREL HABERLER Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi ...
Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde Siirt'te kayıp sağlıkçıyı bulma çalışmaları 132 personelle sürüyor
YEREL HABERLER Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.