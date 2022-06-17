Kayıp hemşireyi bulmak için suyun yönü değiştirilerek girdaba dalış yapılacak



Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 7'nci güne girildi. Arama çalışmalarında çaya konulacak her biri 11 tonluk beton bariyerlerle suyun yönü değiştirilerek o bölgede bulunan 5 metre derinliğindeki girdaba dalış yapılacak.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı, gören arkadaşları kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Eyyüp Güneş için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı. Güneş'i arama çalışmalarında 7'nci güne girildi. Suyun debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen, Bitlis ve Van'dan gelen 135 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların 7'nci gününde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 5 metre derinliğindeki girdabın olduğu alana beton bariyerler getirildi. Çaya konulacak yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olan bariyerlerle suyun yönü değiştirilerek, girdaba dalış yapılacak. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2022-06-17 12:55:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.