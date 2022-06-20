Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 10´uncu gün



Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 10´uncu güne girildi. Çalışmaları yerinde takip eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Eyyüp Güneş´in ailesini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı, gören arkadaşları kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Eyyüp Güneş için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı. Güneş'i arama çalışmalarında 10´uncu güne girildi. Suyun debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen, Bitlis ve Van'dan gelen toplam 140 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, arama çalışmalarını yerinde takip etmek için bölgeye geldi. Kaymakam Ali Recai Yerlikaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin´den yürütülen arama çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Eyyüp Güneş´in babası Aydın Güneş ve ailesini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

`DEVLETİN TÜM İMKAN VE KABİLİYETLERİ SEVK EDİLDİ´

Devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edildiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Arama çalışmaları Müküs çayı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde yer alan Güleçler, Narsuyu köylerine yakın göl alanı ile Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkiinde sürüyor. 140 kişilik ekibimiz görev alıyor. Bölgeye sevk edilen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri, AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularımız, belirlenen program dahilinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmalarına insansız hava araçları ve dronlar da destek veriyor. Tüm dualarımız Eyyüp kardeşimize en kısa sürede ulaşmak için" dedi. DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2022-06-20 17:15:15



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