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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te hacı adayları uğurlandı

İHA

Siirt'te hacı adayları düzenlenen törenle uğurlandı.

Siirt’te hacı adayları uğurlandı

Siirt’te hacı adayları düzenlenen törenle uğurlandı.
Siirt İl Müftülüğü tarafından organize edilen programda ilahiler seslendirilerek, Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Duygusal anların yaşandığı programda hacı adayları yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. Program sonunda 60 hacı adayı uğurlandı. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının mutluluklarını yaşadıklarını söyleyen Ulu Cami imamı Nezir Obut, "Allah herkese oralara gitmeyi nasip etsin" dileğinde bulundu. Obut, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla iki yıl aradan sonra ülkemizdeki ve dünyadaki pandemi nedeniyle ara vermiş
olduğumuz kutsal topraklara yolculuk iki yıl aradan sonra bugün gerçekleşecektir. İnşallah ilimizden 60 hacı kardeşimizi kutsal topraklara uğurlayacağız. Hacca gidecek olan kardeşlerimiz için dualar, tekbirler ve zikirlerle inşallah uğurlayacağız. Rabbim şimdiden kutsal topraklara gidecek olan kardeşlerimizin bu yolculuğunu hayırlı ve mübarek eylemesini, gidemeyen kardeşlerimize de oralara gitmeyi nasip eylesin. Giden kardeşlerimizin de ülkemizin
ve milletimize dua etmelerini onlardan talep ediyoruz. Rabbim şimdiden yolculuklarını hayırlı ve mübarek eylesin” dedi.
Hep bu günü hayal ettiğini ve isminin çıkmasına mutlu olduğunu söyleyen Ayten Onay, mukaddes topraklara gidemeyen herkese nasip olmasını diledi. Onay, “Müracaat etmiştim, 5 sene sonra çıktı. İki sene korona virüs yüzünden gidemedim. Bu sene Allah’a hamdolsun kurada çıktı. Çok mutluyum. Çok değişik bir duygudur. Allah herkese nasip eylesin” şeklinde konuştu.
Veysel Öztörün ise, “İki senedir ismim çıkmıştı gidemiyordum. Cenabı Allah bu pandemi sürecini bitirdi. Kısmet oldu bizde kutsal topraklara gideceğiz. Cenabı Allah bütün bekleyen Müslümanlara nasip etsin. Orada hayır duamızı eksik etmeyeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin inşallah” diye konuştu.
Salgın nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz’da hareket edecek. Hacdan dönüşler ise 14 Temmuz’da başlayacak.

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