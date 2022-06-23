Siirt belediyesinden dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları

Siirt Belediyesi ilaçlama ekipleri kent genelinde sineksiz bir yaz geçirilmesi için sivrisinek, kara sinek, üvez, larvalara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarını mahalle, cadde ve sokaklarda oto kontrol sistemi ile yapan Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, ihbar hatlarına gelen şikayetlere de kısa sürede ulaşarak çözüm odaklı çalışmalar yapıyor. Kent genelinde devam eden dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları çerçevesinde yeşil ve sulak alanlar, sokaklar ve apartman bahçelerinde bulunan kanalizasyon bağlantıları, kullanılmayan su depoları, bodrum katlar, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınları da ilaçlanıyor. İlaçlama çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.