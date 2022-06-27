Siirt'te 'yasa dışı' bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatılmasının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde ilçede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yasa dışı yollarla bahis oynatma" suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İkametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.G, Ş.O, Ö.G. ve S.G. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.G. ve Ş.O. tutuklandı, Ö.G. ve S.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor” ifadelerine yer verildi.

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