Odun kesmeye giderken bastığı cismin patlamasıyla yaralandı

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Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT´in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında odun kesmeye giden Nejdet O.(27), bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı. N.O., askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Pervari'ye bağlı Doğan köyüne 6 kilometre uzaklıkta bulunan ormana odun kesmeye giden Nejdet O., bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine Nejdet O., askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Nejdet O.´nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, patlamayla ilgili jandarmanın yaptığı çalışma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Pervari Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2022-06-27 12:25:01



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