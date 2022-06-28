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Siirt'te mazot yüklü tır devrildi, itfaiye ekipleri tehlikeyi önledi

İHA

Siirt'te mazot yüklü tır devrildi, itfaiye ekipleri tehlikeyi önledi

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında soğutma çalışması yapmasıyla facianın önüne geçildi.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Şirvan karayolunda seyir halinde olan 72 AAB 100 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta bulunan mazot yola döküldü. Haber verilmesiyle olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde soğutma çalışması yaparak meydana gelebilecek facianın önüne geçti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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