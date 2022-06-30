Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Siirt Belediyesi, 9 Temmuz 2022 günü başlayacak olan Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı.

Siirt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban kesim alanlarını belirleyerek yapılan düzenlemelere halkın uyması çağrısında bulundu. Siirt Belediyesi kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlenirken, Belediye Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların rahat, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmesi için koordinasyonu en üst seviyeye çıkardı. Kurbanlık satışının sadece Gökçebağ yolundaki canlı hayvan pazarında yapılıp, kurbanlık satışları veteriner kontrolünde yapılacağı duyuruldu.

Komisyonca belirlenen kararla kurban kesimleri, Gökçebağ yolu üzerinde bulunan Siirt Belediyesine ait Mezbahene ve Doğan Mahallesi E Tipi Cezaevi arkasında bulunan Tahir Şakar Çiftliği kesim yerleri olarak belirlendi. Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbiri gözden geçiren Siirt Belediyesi, satış ve kesim yerlerini sürekli takip edecek. Kurban atıklarının çevreyi kirletmemesi, vatandaşlara rahatsızlık vermemesi ve kesim yerleri haricinde kesim yapılmaması için tüm tedbirler titizlikle uygulanacak. Kesim yerlerinin belirlenen planlamaya göre temizlenecek ve dezenfekte edileceği belirtildi.

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