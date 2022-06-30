Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, koruyucu ailelerle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

Siirt Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, Vali yardımcısı Samet Öztürk, kurum çalışanları ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, masaları tek tek gezerek konuklarıyla yakından ilgilenip onlarla bir süre görüşerek sohbet etti. Koruyucu Aileler Günü’nü kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, koruyucu ailelere teşekkür ederek, çok kutsal ve onurlu bir görev yaptıklarını ifade etti.

Koruyucu aileler de gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı, Vali Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile kurum çalışanlarına teşekkür ettiği belirtildi.

Program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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