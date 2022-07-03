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Siirt'te 2 korucunun öldüğü kavga sonrası oluşan husumet barışla sonuçlandı

DHA

Siirt'te 2 korucunun öldüğü kavga sonrası oluşan husumet barışla sonuçlandı


Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/PERVARİ(Siirt), (DHA)SİİRT´in Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyünde 24 Haziran'da güvenlik korucuları arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası oluşan husumet, düzenlenen barış töreni ile son buldu. 
Pervari'ye bağlı Gökbudak köyünde 24 Haziran´da Aslan ve Babur aileleri arasında meydana gelen, 2 güvenlik korucusunun hayatını kaybettiği, 3 güvenlik korucusunun da yaralandığı silahlı kavga sonrası oluşan husumet, kanaat önderi Hamdullah Özcan ve Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan´ın girişimleri ve iki tarafın da olumlu yaklaşımı sonrası barışla sonuçlandı. Barış için köy camisinde tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Kaymakam Ali Recai Yerlikaya, Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Beğendik Belde Belediye Başkanı Gürgün Özdemir, Aslan ve Babur ailelerinin bireyleri, köy sakinleri ile Pervari ilçe merkezi ve civar köylerden yüzlerce kişi katıldı. Aileler arasında barışla sonuçlanan tören, kanaat önderi Hamdullah Özcan´ın yaptığı duanın ardından, köy meydanında verilen yemek ikramı ile sona erdi.
Vali Hacıbektaşoğlu, ölümle sonuçlanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Büyük bir acı yaşandı. Biz insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Cenabı Hak bizi nefsimize ve öfkemize mağlup etmesin. Cenabı Hak en çok affetmeyi, affedenleri sever. Sizler bu barışla çok büyük bir erdemlilik gösterdiniz, Allah´ın rızasını kazandınız. Allah sizlerden razı olsun. Allah rızası için bir iş yapılıyor, hayırlı olsun. Allah barışınızı, huzurumuzu daim etsin. Allah sizleri var etsin. Allah devletimizi, milletimizi var etsin. Başta Aslan ve Babur ailelerimiz olmak üzere, kanaat önderlerini, barışa vesile olan tüm kişi ve kuruluşları tebrik ediyorum" dedi.
Siirt AK Parti Milletvekili Osman Ören de, "Ailelerimiz büyük bir cesaret ve sabır gösterdiler. Sabır imandandır. Bu sulhu yapmak erdemlik ister. Ailelerimiz büyük bir erdemlilik gösterdiler. Allah kendilerinden ve bu barışın tesis edilmesinde emeği geçenlerden razı olsun. İnşallah bu sulh tüm ailelerimize de örnek olur" diye konuştu. 
Kanaat önderi Hamdullah Özcan da sulh ile ilgili ayetlerden ve hadislerden örnekler vererek, barışın önemine değindi, barış törenine katılan herkese teşekkür etti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Siirt / Pervari Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2022-07-03 10:21:54

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