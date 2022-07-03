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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te 2 kişinin ölmesiyle başlayan husumet barışla sonuçlandı

İHA

Siirt’te 2 kişinin ölmesiyle başlayan husumet barışla sonuçlandı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyünde 2 kişinin öldüğü kavga sonrası iki aile arasında başlayan husumet barışla noktalandı.
Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyünde 24 Haziran 2022 tarihinde iki güvenlik köy korucusunun hayatını kaybettiği ve üç güvenlik korucusunun yaralandığı kavga sonrasında başlayan husumet, kanaat önderi Hamdullah Özcan ve Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın girişimleriyle barışla sonuçlandı. Köy camisinde düzenlenen barış törenine Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Beğendik Belde Belediye Başkanı Gürgün Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, Aslan ve Babur aile bireyleri, köy sakinleri ile Pervari ilçe merkezi ve civar köylerden yüzlerce vatandaş katıldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada ölümle sonuçlanan olayın kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Allah, sizlerden razı olsun. Öncelikle rahmete kavuşan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii büyük bir acı yaşandı, biz insanız hepimiz hata yapabiliriz. Cenabı Hakk bizi nefsimize ve öfkemize mağlup etmesin. Cenabı Hakk en çok affetmeyi sever, affedenleri sever. Sizler bu barışla çok büyük bir erdemlik gösterdiniz, Allah’ın rızasını kazandınız. Cenabı Hakk'ı hoşnut ettiniz, Allah sizlerden razı olsun. Allah rızası için bir iş yapılıyor, hayırlı olsun, Allah bozmasın. Allah barışınızı, huzurumuzu daim etsin. Allah sizleri var etsin. Allah devletimizi, milletimizi var etsin. Başta Aslan ve Babur ailelerimiz olmak üzere kanaat önderlerini, barışa vesile olan tüm kişi ve kuruluşları tebrik ediyorum” dedi.
Milletvekili Osman Ören de çok üzücü bir olay yaşandığını belirterek, "Barışa vesile olanlardan Allah razı olsun. Ailelerimiz büyük bir cesaret ve sabır gösterdiler. Sabır imandandır. Bu sulhu yapmak erdemlik ister, ailelerimiz büyük bir erdemlik gösterdiler. Allah kendilerinden ve bu barışın tesis edilmesinde emeği geçenlerden razı olsun. İnşallah bu sulh tüm ailelerimize de örnek olur” diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç da ailelerin acısını yüreklerinde hissettiklerini ifade etti. Olgaç, "Barışa vesile olan kanaat önderlerimize, ailelerimize ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra böyle acılar yaşanmaz” şeklinde konuştu.
Kanaat önderi Hamdullah Özcan da sulh ile ilgili ayetlerden ve hadislerden örnekler vererek, barışın önemine değindi. Barış törenine katılan herkese teşekkür etti.
Aileler arasında barışla sonuçlanan program, kanaat önderi Hamdullah Özcan’ın yaptığı duanın ardından köy meydanında verilen yemek ikramı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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