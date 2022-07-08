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Kurban bayramı öncesi denetim yapıldı

İHA

Kurban bayramı öncesi denetim yapıldı

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından kent merkezinde bulunan hayvan pazarı, kurban satış yeri, kurban kesim alanlarının kontrolleri yapıldı.
Kurban Bayramı boyunca kurban satış yeri ve kesim yerlerinde veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık kontrolleri yapılacağı belirtildi. Vatandaşların hayvan seçerken gebe ve damızlık dişi olmamasına, sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını, deve ise 5 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmesi ve kurbanlık hayvanların kulak küpesi bulunması gerektiği, eğer hayvanda yüksek ateş, iştahsızlık, öksürük, nefes güçlüğü, yutmada zorluk, ağız burun akıntısı, kısmi veya genel felç, vücutta şişlikler, kötü kokulu akıntılar varsa hastalıktan şüphe edilmelidir. Bu ve benzeri durumlarda böyle hayvanlar satın alınmamalı veya kesin kararı veteriner hekim kontrolünden sonra verilmesi gerektiği belirtildi.

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