Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu bayramda güvenlik güçleriyle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile birlikte vatandaşların huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek, Kurban Bayramını tebrik etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, SiirtKurtalan Kezer kavşağı Jandarma Yol Uygulama Noktası’nda görev yapan Jandarma personeli ile bir araya geldi.

Yol Kontrol noktasında Jandarma personeli ile birlikte uygulamaya katılan Vali Hacıbektaşoğlu bayramın hüzne dönüşmemesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Emniyet kemerinin önemine değindi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Kilit1 Polis Yol Kontrol Noktalarında görev yapan polisleri ziyaret ederek, kurban bayramlarını tebrik etti.

Emniyet ve jandarma personelinin, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için bayramda da özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, tüm güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, görev başındaki sağlık çalışanlarının da bayramını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, Yatan hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, son olarak İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret ederek, görevli personelle bir süre sohbet etti. Kurban Bayramını kutladı.

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