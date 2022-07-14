Hemşire Güneş’i arama çalışmaları 34'üncü gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 34 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 34 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden 4 kilometre ilerisine kadar Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs çayı ile Hacıahmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su altı ve su üstü arama faaliyeti ekipler tarafından, icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadığı, gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.