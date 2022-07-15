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Siirt’te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ şehitlik ziyareti ile başladı

İHA

Siirt’te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ şehitlik ziyareti ile başladı

Siirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, aziz şehitler için Kur’anı Kerim tilavetinin okunması, dua ve şehitlerin mezarına karanfil bırakılması ile başladı.
Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlen etkinlik aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Aziz şehitler için okunan Kur’anı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü vekili Muhammed Özdemir, 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua okudu. Daha donra Şehitlik Şeref Defterini imzalayarak tüm aziz şehitleri bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini ifade eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Şehitlik Defterine şu satırları yazdı:
“Aziz şehitlerimiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ Terör Örgütünce gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, en alçak darbe teşebbüsü olarak, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak tescillenmiştir. Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi, aziz milletimizin onurlu direnişi karşısında hezimete uğramış, milletimiz, darbecilere geçit vermeyerek, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Çanakkale ve İstiklal Savaşı şehitleri gibi bu ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim anacağız. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara FETÖ/PKK ve tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. Bu duygularla, 15 Temmuz da devletimizin bütünlüğüne, milletimizin istikbaline ve hürriyetine kasteden hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum”.
Tören, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyelerinin şehitlerin mezarına karanfil bırakarak dua etmesinin ardından sona erdi. Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Ertunç Emre Dertli, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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