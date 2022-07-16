Siirt’te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Siirt'te ekmek pişirmek için yakılan tandırdan rüzgarın etkisiyle uçuşan kıvılcımların odun ve tezeklere sıçraması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli yol kenarında bulunan tandırda ekmek pişirirken, tandırdan çıkan kıvılcımlar odunlara sıçradı. Alev alan odunlar yangına neden oldu. Mahallelinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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