Okumak için geldiği Siirt’te üretici olmayı hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okumak için geldiği Siirt’te üretici olmayı hedefliyor

İHA

Okumak için geldiği Siirt’te üretici olmayı hedefliyor

Siirt Üniversitesi’nde Bitki Koruma bölümü öğrencisi Hasan Kenar, Niğde’de ailesinden öğrendiği patates ekimini Siirt’te geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünden getirilen patates tohumunun Kurtalan ilçesinde 5 dönümlük alanda ilk ekim denemesinden ürün bekleniyor. Niğdeli olan ve Siirt Üniversitesinde Bitki Koruma 2. sınıf öğrencisi Hasan Kenar, Niğde’de ailesinden öğrendiği patates ekimini Siirt’te de yaparak patates yetiştiriciliğini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.
Ailesinin patates yetiştiriciliğiyle uğraştığını belirten Kenar, Kurtalan'a bağlı Yayıklı Güzeldere köyünde yapılan demonstrasyon alanında patates tohumlarını 5 dönümlük alanda toprakla buluşturularak ilk deneme ekimini çiftçilerle beraber yaptıklarını ve ekimden ürün beklediklerini dile getirdi. Kenar, “Niğdeliyim. Siirt Üniversitesi Bitki Koruma öğrencisiyim. Ailem patates yetiştiriciliğiyle uğraşıyor ve ben de burada patates yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Burada patates ektik Kurtalan ilçesinde. Burada hep beraber çalışmalarımızla inşallah patates yetiştireceğiz. Artan fiyatların da düşmesi için patateslerin çok çabuk olmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 37'nci gününde
YEREL HABERLER Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 37'nci ...
Siirt'te trafik kazası: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te trafik kazası: 2 ağır yaralı
Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 36'ıncı gününde
YEREL HABERLER Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 36'ıncı ...
Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 36'ncı gün
YEREL HABERLER Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 36'ncı gün
Siirt'te tarım aracı devrildi: 2’si kadın, 3 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te tarım aracı devrildi: 2’si kadın, 3 yaralı
Siirt’te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı
Siirt’te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
YEREL HABERLER Siirt’te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.