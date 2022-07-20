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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Siirt’te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Siirt’te 2022 yılının 3’üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Samet Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.
Siirt Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, kurum müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Siirt il genelinde planlanan ve devam eden yatırım ve projeler ele alındı. 2022 yılı içinde yapılacak yatırımlar ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldı.
Kentte tahsis edilen ödeneklerin hızlı, etkin ve rasyonel bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Vali Yardımcısı Samet Öztürk, çalışma mevsiminin uygun olduğu bu dönemde kurum ve kuruluşların mevsim şartlarından azami şekilde faydalanarak çalışmalarını hızlandırmaları ve başlanamayan projelerin hızla hayatta geçirilmesi için gerekli hassasiyeti göstermelerini gerektiğini söyledi.
Öztürk, “İlimiz genelinde 2022 Temmuz ayı itibariyle 215 proje üzerinde çalışmalar yapıldığını, söz konusu projelere ayrılan ödenek miktarının 1 milyar 58 milyon 75 bin TL olduğunu, 450 milyon 239 bin TL harcama yapıldığını, projelerin dönem nakdi gerçekleşme oranının yüzde 42,55 olduğunu, 215 projeden 17’sinin tamamlandığını, 93 projenin devam ettiğini, 45 projenin ihale aşamasındadır” dedi.
Daha sonra yatırımcı kuruluş müdürlerine tek tek söz veren Vali Öztürk, koordinasyonu gerektiren hususların not alınmasını istedi.
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında yaptıkları sunumlar ile sona erdi.

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