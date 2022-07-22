Siirt Belediyesi asfalt çalışmalarına start verdi

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda, daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için kent genelinde başlatılan yol asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Siirt Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için altyapı projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi, Yenimahalle Mehmet Nebil Oktay Caddesi ile Veysel Karani Mahallesinde de trafiğe açılan yeni yollarda asfalt çalışması başlattı.

2022 yılı içerisinde planlanan 35 bin ton asfaltın serim çalışması yapılacağı belirtildi. Asfalt çalışmalarının belirlenen plan ve program dahilinde diğer mahalleler de devam edeceği kaydedildi.

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