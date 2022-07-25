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Siirt’te ürettiği ürünün siparişlerine yetişemiyor, Türkiye’nin her yerinden talep alıyor Devlet desteği alarak işinin patronu oldu, siparişlere yetişemiyor

İHA

Siirt’te ürettiği ürünün siparişlerine yetişemiyor, Türkiye’nin her yerinden talep alıyor Devlet desteği alarak işinin patronu oldu, siparişlere yetişemiyor

Siirt'te devlet desteğiyle iş yeri açan Abdulkadir Turhan, bağ bahçe, küçükbaş hayvan kümesi ve ev duvarlarında kullanılan tel örgüleri ürettiği iş yerini açtı. Turhan, yaptığı tel örgüler için online satış yoluyla Türkiye’nin her yerinden sipariş aldığını söyledi.
Siirt’te kendi iş yerinin patronu olma hayalini kuran Turhan, devlet desteği almak için başvuruda bulundu. İş fikri kabul edilen Turhan, kendisine verilen makine ekipmanı ve teçhizat desteğiyle tel örgü üretiminin yapıldığı iş yerini kurdu. Turhan, internet üzerinden online başladığı satışların iyi gitmesiyle siparişleri yetiştiremediklerini dile getirdi.
Online katıldığı eğitimle iş deneyimi kazandıktan sonra kendi yerini açmaya karar verdiğini aktaran Turhan, “Tel örgü işine başladık. İşlerimiz şu an yolunda gidiyor. İç piyasaya ürettiğimizden bir süre sonra online satışlarımız başladı. Online satışlarımız gitgide arttıkça biz de siparişlere yetişemedik. Çift vardiya sistemiyle çalışıyoruz. Geceleri online siparişlerimizi hazırlıyoruz, gündüzleri de iç piyasaya siparişlerimizi hazırlayarak bu şekilde hizmet veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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