Siirt'te kamyonet baraj gölüne uçtu: 3'ü çocuk 7 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyünde virajı alamayan Musa Sevim yönetimindeki kamyonet, baraj gölüne uçtu. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, köy yolunda seyir halinde olan Musa Sevim yönetimindeki kamyonet, virajı alamayınca baraj gölüne girdi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın içinde bulunan 3'ü çocuk 7 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Şirvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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