Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte SiirtŞırnak sınırında bulunan Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü, Cevizağacı üs bölgesinde incelemelerde bulundu.
Her türlü zor koşullarda terör ve suç örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden, Mehmetçiklerle üs bölgesinde bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet ederek moral verdi.
Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede bölücü terör örgütüne karşı yürütülen Eren Abluka27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyon faaliyetini yerinde denetleyerek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve askeri yetkililerden bilgi aldı.
Terör örgütüne karşı verilen kararlı ve inançlı mücadelenin devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, terörün bölgeden temizlenmesi ile birlikte bölgenin yatırımlarla anıldığını aktardı.
Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra havadan Erik Tepe, Bekir Tepe ve Değirmentaşı üs bölgeleri ile yapımı devam eden VanŞırnak karayolu üzerinde incelemelerde bulundu.
Havadan yapılan incelemelerin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, Şırnak merkez Kaval Dağı üs bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Askeri üs bölgelerde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt’e döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Tillolular Derneği Başkanı Kaya, Tillo’da defnedildi
YEREL HABERLER Siirt Tillolular Derneği Başkanı Kaya, Tillo’da ...
Kayıp hemşireden 48 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp hemşireden 48 gündür haber alınamıyor
Siirt’te kaçak avcıya tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Siirt’te kaçak avcıya tutanak tutuldu
Siirt'te kamyonet baraj gölüne uçtu: 3'ü çocuk 7 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te kamyonet baraj gölüne uçtu: 3'ü çocuk 7 ...
Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 47'nci gününde 130 kişilik ekiple su altında ve üstünde aramalar sürüyor
YEREL HABERLER Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 47'nci gününde 130 ...
Siirt’te muhtarlar sorun ve taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Siirt’te muhtarlar sorun ve taleplerini dile getirdi
Yüksek verim beklenen Siirt fıstığı için oda başkanından 'aracı' uyarısı
YEREL HABERLER Yüksek verim beklenen Siirt fıstığı için oda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.