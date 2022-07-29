Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte SiirtŞırnak sınırında bulunan Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü, Cevizağacı üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Her türlü zor koşullarda terör ve suç örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden, Mehmetçiklerle üs bölgesinde bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet ederek moral verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede bölücü terör örgütüne karşı yürütülen Eren Abluka27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyon faaliyetini yerinde denetleyerek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve askeri yetkililerden bilgi aldı.

Terör örgütüne karşı verilen kararlı ve inançlı mücadelenin devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, terörün bölgeden temizlenmesi ile birlikte bölgenin yatırımlarla anıldığını aktardı.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra havadan Erik Tepe, Bekir Tepe ve Değirmentaşı üs bölgeleri ile yapımı devam eden VanŞırnak karayolu üzerinde incelemelerde bulundu.

Havadan yapılan incelemelerin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, Şırnak merkez Kaval Dağı üs bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Askeri üs bölgelerde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt’e döndü.

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