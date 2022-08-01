Siirt’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda, daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için kent genelinde başlatılan yol asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt çalışması başlattı.

Asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Kentimizin çeşitli noktalarında devam eden asfalt ve kaldırım çalışmaları belirlediğimiz program çerçevesinde devam ediyor. Daha yaşanılabilir bir Siirt için ekiplerimiz sahada çalışıyor. Mahallelerimizde acil müdahale gerektiren alanlar ve asfalt kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışma mevsiminde esnaf ve vatandaşlarımızın gösterdiği hoşgörüye teşekkür ediyoruz" dedi.

Asfalt çalışmalarının belirlenen plan ve program dahilinde diğer mahalleler de devam edeceği belirtildi.

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