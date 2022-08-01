Siirt'te 12 güvenlik korucusu alınacak

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Siirt'te görev yapmak üzere 12 güvenlik korucusu alınacak.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Eğlence köyüne 5, Ekmekçiler köyüne 4 ve Meydandere köyüne 3 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Müracaatların Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılacağı, son başvuru tarihi 10 Ağustos. Güvenlik korucuları yönetmeliğinin genel hükümleri çerçevesinde alımı yapılacak adayların fiziki yeterlilik değerlendirme testi (spor testi) 1 Eylül'de yapılacak. Adaylar, fiziki değerlendirme testine eşofmanlı olarak saat 09.00'da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında hazır olacaktır. Mülakat Siirt Valiliği tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre 7 Eylül'de saat 14.00'ten itibaren yapılacaktır" denildi.

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