Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uzun namlulu tüfek, 6 şarjör, 150 fişek, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri, 'iş birlikçi' oldukları öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İlçe kırsalında düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Operasyonda uzun namlulu tüfek, 6 şarjör, 150 fişek, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor” denildi.

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