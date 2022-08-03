Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu köyde vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, tören mangasını selamlayarak Mehmetçikle sohbet etti. Vali Hacıbektaşoğlu Beğendik beldesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş ile ilgili yapılan aramakurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra arama çalışmalarının devam ettiği Beğendik beldesinde hemşire Güneş’in babası Aydın Güneş ve yakınlarını ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, bölgeye sevk edilen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri, UMKE, jandarma ve güvenlik korucuları belirlenen program dahilinde aramakurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Aramakurtarma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, “Eyüp kardeşimizin bulunması için devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edilmiştir” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Belde sakinleriyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Çocuklarla sohbet ederek, yakından ilgilendi.

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