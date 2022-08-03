Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu köyde vatandaşlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu köyde vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu köyde vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
İlk olarak Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, tören mangasını selamlayarak Mehmetçikle sohbet etti. Vali Hacıbektaşoğlu Beğendik beldesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş ile ilgili yapılan aramakurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra arama çalışmalarının devam ettiği Beğendik beldesinde hemşire Güneş’in babası Aydın Güneş ve yakınlarını ziyaret etti.
Vali Hacıbektaşoğlu, bölgeye sevk edilen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri, UMKE, jandarma ve güvenlik korucuları belirlenen program dahilinde aramakurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Aramakurtarma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, “Eyüp kardeşimizin bulunması için devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edilmiştir” dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Belde sakinleriyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Çocuklarla sohbet ederek, yakından ilgilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 53’üncü gününde
YEREL HABERLER Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 53’üncü gününde
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire kayalık alanlarda aranıyor
YEREL HABERLER Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire kayalık ...
Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 53´üncü gün
YEREL HABERLER Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 53´üncü ...
Siirt’te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor
YEREL HABERLER Siirt’te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve ...
Siirt'te jandarma fıstık hırsızlarına karşı devriye geziyor
YEREL HABERLER Siirt'te jandarma fıstık hırsızlarına karşı devriye ...
Siirt'te 12 güvenlik korucusu alınacak
YEREL HABERLER Siirt'te 12 güvenlik korucusu alınacak
Siirt’te kaçak avcıya para cezası
YEREL HABERLER Siirt’te kaçak avcıya para cezası
Siirt’te asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Siirt’te asfalt çalışmaları devam ediyor
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.